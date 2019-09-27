Düzce merkezli sınav operasyonu

Düzce merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2011 yılı Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınav sorularının FETÖ/PDY mensuplarınca ele geçirilip sınavda usulsüz başarı sağladıkları tespit edildi.
Haklarında gözaltı kararı çıkartılan 5 şüphelinin Düzce, Eskişehir, Sakarya, Trabzon ve İzmir'de belirlenen adreslerine polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri etkin pişmanlık hükümleri kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.
Öte yandan, şüphelilerin ifadelerinde söz konusu sınav sorularını örgüte ait evde, Kur'an-ı Kerim'e el basarak aldıklarını söyledikleri öğrenildi.
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