Düzce'nin il olmasının 25'inci yılı kutlandı! Belediyeden paylaşım: Düzce'nin ne kadar büyük bir mesafe katettiğini görüyoruz

Düzce'nin il olmasının üzerinden 25 yıl geçti. Konuyla ilgili olarak belediyenin sosyal medya hesabından bir video paylaşıldı.

DÜZCE'NİN ZORLU DÖNEMLERDEN GEÇTİĞİ HATIRLATILDI

Videoda yaşanan büyük depreme dikkat çekildi ve Düzce'nin zorlu dönemlerden geçtiği hatırlatıldı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Düzce'nin bu dönemde yaşanan acılardan ders aldığı vurgulanırken, Belediye Başkanı Faruk Özlü de kısa bir açıklamada bulundu.

Özlü şu ifadelere yer verdi:



"Düzce bizim evimiz. Eskisiyle yenisiyle. Son 20 yılda büyük mesafeler katetti. Eski Düzce, Yeni düzce... Mukayese ettiğimiz zaman Düzce'nin ne kadar büyük bir mesafe katettiğini görüyoruz. Düzcemizi çok seviyoruz ve Düzce için çalışıyoruz. 25 yaşın kutlu olsun Düzce"