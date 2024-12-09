HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Düzce'nin il olmasının 25'inci yılı kutlandı! Belediyeden paylaşım: Düzce'nin ne kadar büyük bir mesafe katettiğini görüyoruz

Düzce'nin il olmasının 25'inci yılı kutlandı! Belediyeden paylaşım: Düzce'nin ne kadar büyük bir mesafe katettiğini görüyoruz

Rosetta Rosetta
09.12.2024 21:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce 9 Aralık 1999 yılında Türkiye'nin 81'inci ili olmuştu. Düzce'nin il olmasının ardından yaşanan büyük deprem şehri olumsuz etkilerken, depremin yaraları zamanla sarıldı. Düzce'nin il olmasının üzerinden 25 yıl geçti. Bununla ilgili olarak belediyenin sosyal medya hesabından bir video paylaşıldı ve "Düzce geçmişte yaşadığı acılardan ders aldı, geleceğe umutla bakıyor" mesajı verildi. Ayrıca Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü "Düzce'nin ne kadar büyük bir mesafe katettiğini görüyoruz" dedi.

Düzce'nin il olmasının 25'inci yılı kutlandı! Belediyeden paylaşım: Düzce'nin ne kadar büyük bir mesafe katettiğini görüyoruz

Düzce'nin il olmasının üzerinden 25 yıl geçti. Konuyla ilgili olarak belediyenin sosyal medya hesabından bir video paylaşıldı.

73

DÜZCE'NİN ZORLU DÖNEMLERDEN GEÇTİĞİ HATIRLATILDI

Videoda yaşanan büyük depreme dikkat çekildi ve Düzce'nin zorlu dönemlerden geçtiği hatırlatıldı.

959

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Düzce'nin bu dönemde yaşanan acılardan ders aldığı vurgulanırken, Belediye Başkanı Faruk Özlü de kısa bir açıklamada bulundu.

48334

Özlü şu ifadelere yer verdi:

"Düzce bizim evimiz. Eskisiyle yenisiyle. Son 20 yılda büyük mesafeler katetti. Eski Düzce, Yeni düzce... Mukayese ettiğimiz zaman Düzce'nin ne kadar büyük bir mesafe katettiğini görüyoruz. Düzcemizi çok seviyoruz ve Düzce için çalışıyoruz. 25 yaşın kutlu olsun Düzce"

Anahtar Kelimeler:
Düzce belediye
En Çok Okunan Haberler
'Suriyelilerin dönüşü' sonrası gündeme geldi! Ucuzlar mı?

'Suriyelilerin dönüşü' sonrası gündeme geldi! Ucuzlar mı?

Bir kez daha yaşandı! Yüzey temizleyici içen kişi evinde ölü bulundu

Bir kez daha yaşandı! Yüzey temizleyici içen kişi evinde ölü bulundu

Kabine sonrası 'Asgari Ücret' mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk toplantı öncesi yaptığı açıklama dikkat çekti

Kabine sonrası 'Asgari Ücret' mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk toplantı öncesi yaptığı açıklama dikkat çekti

Kılıçdaroğlu çifti kaza geçirdi

Kılıçdaroğlu çifti kaza geçirdi

Yasak aşk vahşeti! Eşini börekçide başka bir erkekle otururken gördü: Birinin boğazını kesti, diğerini ağır yaraladı

Yasak aşk vahşeti! Eşini börekçide başka bir erkekle otururken gördü: Birinin boğazını kesti, diğerini ağır yaraladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması: "Güvenli geri dönüşler artacak! Yayladağı Hudut Kapısı'nı geçişlere açıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması: "Güvenli geri dönüşler artacak! Yayladağı Hudut Kapısı'nı geçişlere açıyoruz"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.