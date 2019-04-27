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Düzce otları 5. defa festivalle tanıtılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 17:06 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen "Düzce Otları Tyche Bereket Festivali" kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.Düzce’nin yaylalarında doğal ortamda yetişen otlardan esinlenerek başlatılan ve bu yıl 5’incisi yapılan Düzce Otları Tyche Bereket Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Düzce Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen "Düzce Otları Tyche Bereket Festivali" kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.
Düzce’nin yaylalarında doğal ortamda yetişen otlardan esinlenerek başlatılan ve bu yıl 5’incisi yapılan Düzce Otları Tyche Bereket Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Düzce Belediyesi önünden başlayan yürüyüş Anıtpark Alanı’nda kurulan stantların bulunduğu bölgede son buldu. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli ve protokolün katıldığı yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Düzce Belediyesi Bandosu’nun çaldığı şarkılarla oynayan kadınlar korteje büyük eğlence kattı. Kortej sonunda protokol üyeleri Anıtpark Alanı’nda kurulan stantları gezdi.
3 gün sürecek festivalin büyük bir ilgi gördüğünü belirten Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ulviye Dikmen, "Tarihten gelen bereketin bugünkü bereketle buluştuğu 5. festivalimizi yapıyoruz. Düzce şu anda gülen yüzüyle, bereket yüzüyle, emekçi yüzüyle, üreten yüzüyle bütün Türkiye’ye sesleniyor. Bu anlamda hem bereketimize sahip çıkıyoruz, hem tarihimize sahip çıkıyoruz. Binbir çeşit otumuz var. 50 çeşit otumuzdan 140 çeşit yemek üretildi. Bütün Türkiye’yi bu lezzetleri yaşamaya davet ediyorum" dedi.
Festival kapsamında alanda halk oyunları grupları dans gösterisi yapılırken akşam da konserler gerçekleştirilecek.

Düzce otları 5. defa festivalle tanıtılıyor

Düzce otları 5. defa festivalle tanıtılıyor

Düzce otları 5. defa festivalle tanıtılıyor

Düzce otları 5. defa festivalle tanıtılıyor

Düzce otları 5. defa festivalle tanıtılıyor

Düzce otları 5. defa festivalle tanıtılıyor

Düzce otları 5. defa festivalle tanıtılıyor

Düzce otları 5. defa festivalle tanıtılıyor

Düzce otları 5. defa festivalle tanıtılıyor

Düzce otları 5. defa festivalle tanıtılıyor

Düzce otları 5. defa festivalle tanıtılıyor

Düzce otları 5. defa festivalle tanıtılıyor

Düzce otları 5. defa festivalle tanıtılıyor

Düzce otları 5. defa festivalle tanıtılıyor

Düzce otları 5. defa festivalle tanıtılıyor
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