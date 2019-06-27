HABER

Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 16:01 | Son Güncelleme

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirdi.Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada; Düzce merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapan 3 düzenlenen operasyon neticesinde yakalandı.

Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirdi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada; Düzce merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapan 3 düzenlenen operasyon neticesinde yakalandı. Şüpheli şahısların içerisinde bulunduğu araçlarda, üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 74 gr Metamfetamin, 1 gr Esrar, 2 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız Tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli 3 şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan Adli Makamlara sevk edilirken bir şahıs Adli Kontrol şartı ile serbest kaldı, iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Yanan evde mahsur kalan 2’si bebek 4 kişi kurtarıldıYanan evde mahsur kalan 2’si bebek 4 kişi kurtarıldı
Kanalizasyon suyunun girdiği ev kullanılmaz hale geldiKanalizasyon suyunun girdiği ev kullanılmaz hale geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

'Kedi' yüzünden arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

Arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.