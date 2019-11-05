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Düzce polisinden uyuşturucu sevkiyatına geçit yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 13:54 | Son Güncelleme

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri Düzce üzerinden diğer illere uyuşturucu sevkiyatı yapan 1 kişiyi yakaladı.

Düzce polisinden uyuşturucu sevkiyatına geçit yok

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri Düzce üzerinden diğer illere uyuşturucu sevkiyatı yapan 1 kişiyi yakaladı. Şahsın aracında 500 gram Skunk maddesi ele geçirildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce üzerinden başka illere uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şüpheli 1 şahsı düzenlenen operasyon neticesinde D-100 karayolu üzeri Çoban Kavşağında yakaladı. Şüpheli şahsın kullanımında bulunan araçta yapılan aramada 500 gram gelen Skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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