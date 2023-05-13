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DÜZCE SEÇİM SONUÇLARI 2023: Düzce seçim sonuçları canlı, anlık oy oranı takibi Mynet.com’da olacak! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları

13.05.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce seçim sonuçları oy oranları canlı takip ekranı yoğun ilgi görüyor. Hem Cumhurbaşkanı seçimi hem de 28. Dönem milletvekili seçimi için oy kullanacak olan seçmenler saat 08:00 ile 17.00 arasında oy kullanabilecekler. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları Mynet.com'da yer alacak. Peki, Düzce seçim sonuçları, oy oranları saat kaçta açıklanır?

DÜZCE SEÇİM SONUÇLARI 2023: Düzce seçim sonuçları canlı, anlık oy oranı takibi Mynet.com’da olacak! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları

Düzce seçim sonuçları, oy oranları 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi 14 Mayıs günü saat 17:00'de sona erecek. Mynet seçim sayfası üzerinden Düzce’nin ilçeleri olan Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca seçim sonuçlarına ulaşabileceksiniz.

DÜZCE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim sonuçları 14 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

Mynet seçim sayfası üzerinden Düzce’nin ilçeleri olan Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca seçim sonuçlarına ulaşabileceksiniz.

SEÇİM SONUÇLARI SAYFASI- TIKLAYINIZ

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

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Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

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