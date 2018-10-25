DÜZCE ŞEHİT UZMAN ONBAŞI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI ERZİCAN'ın İliç ilçesinde devriye görevi yapan askerlerin içinde bulunduğu aracın şarampole yuvarlanması sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Furkan Kaplanbaba (25) son yolculuğuna uğurlandı. Şehit uzman onbaşı için Düzce Cedidiye Camii'nde askeri tören düzenlendi. Cenaze namazına Milli Eğitim eski Bakanı İsmet Yılmaz, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, siyasi partilerin il başkanları, şehidin babası Yahya, annesi Ayfer Yılmaz ve vatandaşlar katıldı. Şehidin kardeşi Mustafa Kaplanbaba, ağabeyinin tabutu başına giderek uzun süre fotoğrafını sevdi, Türk Bayrağına sarılı tabuta sarılarak ağladı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi tekbirler arasında cenaze aracına konularak Düzce Şehitliği'ne götürülerek toprağa verildi. Görüntü Dökümü --------------------- Cenazeden görüntü Şehit kardeşinin tabuta sarılırken görüntüsü Cenaze namazından görüntü Cenazeye katılanların görüntüsü ve detaylar Haber-Kamera Tezcan SOLMAZDÜZCE, (DHA) (Tür: Yurt)

