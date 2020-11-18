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Düzce sis deniziyle kaplandı

18.11.2020 11:40 | Son Güncelleme:
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Düzce sis deniziyle kaplandı

Düzce'de hava sıcaklığının 6 dereceye düştüğü şehir merkezi sisle kaplandı. Görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü bölgeye yüksek kesimlerden bakıldığında sis denizi oluştuğu görüldü.

Düzce’de gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkili oluyor. Sis nedeniyle şehir merkezinde yer yer görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Düzce’de araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekiyor. İşe gedenler ise soğuk hava ve sis ile mücadele etmek zorunda kalıyor. Yüksek kesimlerde güneşin hakim olduğu Düzce’de yukarıdan bakıldığında ise Düzce şehir merkezi adeta sis nedeniyle kayboldu. Şehrin üstünü tabaka şeklinde kapatan sis nedeniyle, Düzce şehir merkezi sis denizine döndü. Sadece yüksek kesimlerde binaların çatılarının görülebildiği yoğun sis nedeniyle şehir merkezi kayboldu.

D-100 KARAYOLUNDA SİS ETKİLİ OLDU

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D-100 Karayolu Düzce kesiminde de görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Araçlar, farlarını yakarak ilerleyebildiği karayolunda, yetkililer, sürücülerin hız limitlerine uymalarını ve farlarını mutlaka açmaları uyarısında bulundular.

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İHA

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