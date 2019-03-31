DÜZCE SON DURUM

MERKEZ
Toplam Sandık : 354Toplam Seçmen : 114.146Açılan Sandık : 133Açılan Sandık Oranı : % 37,57Kullanılan Oy : 36.088Geçerli Oy : 35.244Katılım Oranı : % 84,14
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİFARUK ÖZLÜ% 45,3915.996İYİ PARTİÖMER KÜÇÜK% 29,3910.357MHPERDOĞAN BIYIK% 22,327.867DİĞER% 1,19420SAADET PARTİSİAPTULLAH YALMAN% 0,48169BBPFERDİ ÇİÇEK% 0,31109HASAN KALKANHASAN KALKAN% 0,2693DPYUSUF KADIOĞLU% 0,2691DSPBEKİR YILDIZ% 0,1347VATAN PARTİSİFETHİ SÖNMEZ% 0,1139TKPATİLLA YILMAZ% 0,0829BTPHASAN YILDIRIM% 0,0827* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı : % 40,98Katılım Oranı : % 87,91
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPMEHMET OKAN YANMAZ% 39,732.716AK PARTİCÜNEYT YEMENİCİ% 33,942.320CHPFİKRET ALBAYRAK% 23,921.635SAADET PARTİSİMURAT AŞIK% 0,748HAKAN DİREKHAKAN DİREK% 0,6746DİĞER% 0,5135DSPHÜSEYİN ERSİN GÜNDÜZ% 0,214BTPGÜLTEN ACAR% 0,1913AYHAN GÜLEÇAYHAN GÜLEÇ% 0,139CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı : % 31,82Katılım Oranı : % 95,22
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİRECEP TUNA% 46,13875MHPMUSTAFA KOLOĞLU% 46,02873SAADET PARTİSİALİBABA RAHMAN GÜRSOY% 3,2261BBPŞEREF GÜL% 3,1660DİĞER% 1,3225BTPERDOĞAN ÖZTÜRK% 0,163ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı : % 50Katılım Oranı : % 86,21
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMUHSİN YAVUZ% 49,981.192MHPÖMER DEMİRTAŞ% 39,41940İYİ PARTİMUSTAFA ÖZTÜRK% 9,27221SAADET PARTİSİBİLAL ÇELEBİ% 1,1728BTPTULGAY BAYRAK% 0,174GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı : % 96,15Katılım Oranı : % 92,34
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİYAKUP DEMİRCAN% 51,63.254MHPMURAT ALTUNDAL% 29,211.842CHPABDULLAH ŞAHİN% 16,211.022DİĞER% 1,3283BTPKENAN SİNAN KARATAŞ% 0,638ŞENOL ARSLANŞENOL ARSLAN% 0,5937SAADET PARTİSİİSA AYDIN% 0,4428DSPİRFAN MALKOÇ% 0,032GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı : % 57,89Katılım Oranı : % 93,01
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPMUHARREM TOZAN% 48,541.451AK PARTİAHMET AZAP% 43,121.289İYİ PARTİRAMAZAN ÖZDEMİR% 7,56226DİĞER% 0,4714SAADET PARTİSİHAKAN RECEP USTA% 0,278BTPNAGİHAN KARATAŞ% 0,031KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı : % 30,43Katılım Oranı : % 87,66
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPBİROL ŞAHİN% 51,2959AK PARTİEROL BAYRAKTAR% 43,35812İYİ PARTİMERT FATİH KESGİN% 4,5485SAADET PARTİSİHASAN AKDOĞAN% 0,8516BTPMUAMMER GÜL% 0,051YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı : % 44,44Katılım Oranı : % 86,91
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPRASİM ÇAM% 51,23436AK PARTİMUZAFFER YİĞİT% 42,07358CHPZEYNEL ÇAMLI% 6,2353BTPYÜKSEL KURTOĞLU% 0,353SAADET PARTİSİMUSA ERGİN% 0,121
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