DÜZCE SON DURUM

MERKEZ
Toplam Sandık : 354Toplam Seçmen : 114.146Açılan Sandık : 254Açılan Sandık Oranı : % 71,75Kullanılan Oy : 69.206Geçerli Oy : 67.551Katılım Oranı : % 84,11
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİFARUK ÖZLÜ% 46,5831.464İYİ PARTİÖMER KÜÇÜK% 28,3919.178MHPERDOĞAN BIYIK% 22,1114.933DİĞER% 0,96650SAADET PARTİSİAPTULLAH YALMAN% 0,58392BBPFERDİ ÇİÇEK% 0,36242DPYUSUF KADIOĞLU% 0,29199HASAN KALKANHASAN KALKAN% 0,29197DSPBEKİR YILDIZ% 0,16107VATAN PARTİSİFETHİ SÖNMEZ% 0,1387BTPHASAN YILDIRIM% 0,0958TKPATİLLA YILMAZ% 0,0744* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı : % 70,49Katılım Oranı : % 87,83
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPMEHMET OKAN YANMAZ% 41,174.817AK PARTİCÜNEYT YEMENİCİ% 32,613.816CHPFİKRET ALBAYRAK% 23,952.802SAADET PARTİSİMURAT AŞIK% 0,6576DİĞER% 0,6576HAKAN DİREKHAKAN DİREK% 0,5160DSPHÜSEYİN ERSİN GÜNDÜZ% 0,223BTPGÜLTEN ACAR% 0,1518AYHAN GÜLEÇAYHAN GÜLEÇ% 0,1113CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 89,21
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPMUSTAFA KOLOĞLU% 47,112.866AK PARTİRECEP TUNA% 43,642.655BBPŞEREF GÜL% 4,83294SAADET PARTİSİALİBABA RAHMAN GÜRSOY% 3,3201DİĞER% 1,0564BTPERDOĞAN ÖZTÜRK% 0,074ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı : % 60Katılım Oranı : % 86,5
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMUHSİN YAVUZ% 50,121.415MHPÖMER DEMİRTAŞ% 39,321.110İYİ PARTİMUSTAFA ÖZTÜRK% 9,25261SAADET PARTİSİBİLAL ÇELEBİ% 1,1332BTPTULGAY BAYRAK% 0,185GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 92,31
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİYAKUP DEMİRCAN% 51,263.357MHPMURAT ALTUNDAL% 29,911.959CHPABDULLAH ŞAHİN% 15,911.042DİĞER% 1,2783ŞENOL ARSLANŞENOL ARSLAN% 0,639BTPKENAN SİNAN KARATAŞ% 0,5838SAADET PARTİSİİSA AYDIN% 0,4429DSPİRFAN MALKOÇ% 0,032GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 93,06
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPMUHARREM TOZAN% 48,132.539AK PARTİAHMET AZAP% 43,392.289İYİ PARTİRAMAZAN ÖZDEMİR% 7,36388DİĞER% 0,842SAADET PARTİSİHAKAN RECEP USTA% 0,316BTPNAGİHAN KARATAŞ% 0,021KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı : % 69,57Katılım Oranı : % 88,37
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPBİROL ŞAHİN% 55,162.308AK PARTİEROL BAYRAKTAR% 38,71.619İYİ PARTİMERT FATİH KESGİN% 5,16216SAADET PARTİSİHASAN AKDOĞAN% 0,8837DSPNİHAT SEYMEN% 0,073BTPMUAMMER GÜL% 0,021YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı : % 55,56Katılım Oranı : % 89,13
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPRASİM ÇAM% 49,36577AK PARTİMUZAFFER YİĞİT% 44,05515CHPZEYNEL ÇAMLI% 6,0771BTPYÜKSEL KURTOĞLU% 0,344SAADET PARTİSİMUSA ERGİN% 0,172
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