Düzce TEM yolunda TIR, 4 araca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı (2)- Yeniden

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de TEM yolunda, yol çizgi çalışması yapan Karayolları'na ait araca çarpan TIR, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. TIR'ın otobüs, otomobil ve tankere çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında, TEM yolu Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mustafa Topçu yönetimindeki 14 KG 830 plakalı TIR, yol kenarında çizgi çalışması yapan Bilal Coşkun'un kullandığı 34 TL 4530 plakalı Karayolları'na ait kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan TIR karşı şeride geçip, İstanbul yönüne giden Bahattin Altıntop yönetimindeki 17 AAB 271 plakalı otomobile ardından Halim Kaynarca'nın kullandığı 34 DF 8869 plakalı yolcu otobüsüne ve İbrahim Kalender yönetimindeki 34 AJE 755 plakalı tankere çarptı. Tanker ve tamirden döndüğü için boş olan otobüs şarampole yuvarlandı.

Can pazarının yaşandığı kazada otobüs sürücüsü Halim Kaynarca, olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Bahattin Altıntop ile yanındaki Birgül Altıntop, Miray Enes Altıntop, TIR sürücüsü Mustafa Topçu, otobüsteki muavin Osman Özben, tanker sürücüsü İbrahim Kalender yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine Düzce ve Sakarya’dan çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.