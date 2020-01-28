HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Düzce Ticaret ve Sanayi Odasının yardım tırı Elazığ'a uğurlandı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odasının yardım tırı Elazığ'a uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 18:03 | Son Güncelleme

Düzce Ticaret ve Sanayi Odasının yardım tırı Elazığ'a uğurlandı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odasının (DTSO) Elazığ'daki depremzedeler için düzenlediği kampanyada toplanan yardım malzemeleri bölgeye gönderildi.

DTSO Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Türkan'ın iş yerinde depolanan ürünler, paketlenerek tıra yüklendi. Tasnif ve yükleme sırasında DTSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri de hazır bulundu.

Oda üyeleri ve diğer paydaşlarının katkılarıyla oluşturulan ikinci yardım tırında kuru gıda malzemeleri, hijyen ürünleri, bebek bezi, elektrikli ve tüplü ısıtıcılar ile tekstil malzemeleri yer aldı.

Yüklenme esnasında konuşma yapan DTSO Meclis Başkanı Ahmet Dertli, şunları kaydetti:

"Dün su tırımızı yolcu ettik. Bugün de üyelerimiz, borsamız ve organize sanayi bölgemizin destekleriyle oluşturduğumuz gıda, giyim, soba ve çocuk bezinden oluşan tırı yola çıkarıyoruz. Elazığ ve Malatya'daki odalarımızla iletişim halinde bölgemizin ihtiyaçlarına uygun ürünleri tercih etmeye çalıştık. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kışın hastalıklara birebir ıhlamurun faydaları nelerdir?Kışın hastalıklara birebir ıhlamurun faydaları nelerdir?
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Düzce Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Elazığ

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'daki depremde binanın çökme anı kamerada!

Elazığ'daki depremde binanın çökme anı kamerada!

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Kaç para bağış yaptığını açıkladı

Kaç para bağış yaptığını açıkladı

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Deprem mesajı sosyal medyayı karıştırdı

Deprem mesajı sosyal medyayı karıştırdı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Manisa'da bir deprem daha!

Türkiye'nin gündemindeki 'Azize' ilk kez konuştu: 'Şahadetinizi getirin' dedim

Türkiye'nin gündemindeki 'Azize' ilk kez konuştu!

Depremzedelere kazak gönderen 5 yaşındaki Mira'dan duygusal mektup

5 yaşındaki Mira'dan depremzedelere duygusal mektup

Bursa'da beş milyonluk Tevrat’ı satarken suçüstü yakalandı! Serbest kaldı

Değeri dudak uçuklattı! Bursa'da ele geçirildi

Vezneciler saldırısı davasında rekor ceza istemi

Vezneciler saldırısı davasında rekor ceza istemi

İBB önündeki 'Yaşam Nöbeti' sona erdi

İBB'nin kararı sonrası eylemlerine son verdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.