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Düzce Üniversitesi Rektörü Nedim Sözbir kimdir? Nedim Sözbir ne mezunu, hangi görevlerde bulundu?

04.08.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Üniversitesi Rektörü Nedim Sözbir, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 4 Ağustos 2022 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 3 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Peki Düzce Üniversitesi Rektörü Nedim Sözbir kimdir? Nedim Sözbir ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? İşte Düzce Üniversitesi Rektörü ile ilgili merak edilenler...

Düzce Üniversitesi Rektörü Nedim Sözbir kimdir? Nedim Sözbir ne mezunu, hangi görevlerde bulundu?

Nedim Sözbir 4 Ağustos 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yer alan atama kararları sonrası vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki Düzce Üniversitesi Rektörü Nedim Sözbir kimdir? Nedim Sözbir ne mezunu, hangi görevlerde bulundu? Düzce Üniversitesi Rektörü ile ilgili detaylar haberimizde...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ NEDİM SÖZBİR KİMDİR?

Nedim Sözbir 1986'da Yıldız Teknik Üniversitesi KMF'den Makine Mühendisliği (Enerji) ve 1991 yılında ise Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nden Mak.Y.Müh. (Enerji) olarak mezun oldu.

1986-1987 ve 1989-1990 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi A.Ş. Pendik-Sulzer Motor Fabrikası'nda Mak. Müh. olarak çalıştı.

NEDİM SÖZBİR HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

1988-1989 tarihleri arasında Dz.K.K. Gemi Onarım Şubesi'nde Mak. Atğm olarak askerlik göevini yaptı. 1990-1995 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Müh. Fak. Mak. Müh. bölümünde Ar. Gör. olarak çalıştı.

1994-1995 yılları arası Miami Üniversitesi Mak. Müh. Böl. FL, ABD'de misafir araştırmacı olarak Prof. Dr. Sadık Kakaç ile doktora tez çalışmasını yaptı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi'nden FBE Mak. Müh. EABD'dan Dr. Müh. ünvanını aldı. 2000-2004 yılları arasında Carnegie Mellon Üniversitesi, Mak.Müh. Böl., PA, ABD'de doktora sonrası araştırmacı (Research Associate) olarak Prof. Dr. Shi-Chune Yao ile çalıştı. 2006-2007 yılları arasında Thales Alenia Space, Cannes, Fransa'da, Uydu Isıl kontrolü konularında ve Türksat 3A uydusu çalışmalarında görev aldı. 2015-2016 yılları arasında Tübitak Uzay Teknolojileri Enstitüsü'de Başuzman Araştırmacı, 2018-2020 yılları arasında Tübitak MAM'da Yönetim Kurulu Üyesi, 2018-2020 yılları arasında BMC Power Motor ve Kontrol Teknolojileri A.Ş'de araştırmacı/danışman ve 2017-2021 yılları arası Tübitak MAM'da Başkan danışmanı olarak görev yaptı.

2006 yılından itibaren Türksat A.Ş.'de araştırmacı/danışman ve 1995 yılından itibaren SAÜ Müh. Fak. Mak. Müh. Böl.'de Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. 2019 yılından itibaren de SAÜ Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır.

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resmi gazete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atama kararları
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