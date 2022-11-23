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  4. Düzce Valisi Atay duyurdu: Eğitim öğretime yarın da ara verildi! Düzce Üniversitesi'nden de açıklama var

Düzce Valisi Atay duyurdu: Eğitim öğretime yarın da ara verildi! Düzce Üniversitesi'nden de açıklama var

23.11.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün daha ara verildiğini açıkladı. Öte yandan Düzce Üniversitesinde de (DÜ), Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim öğretime 4 Aralık tarihine kadar ara verilmişti.

Düzce Valisi Atay duyurdu: Eğitim öğretime yarın da ara verildi! Düzce Üniversitesi'nden de açıklama var

Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşerilerimiz, ilimizde yaşanan deprem nedeniyle tedbir amaçlı, ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 24 Kasım tarihinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kentte, Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bugün eğitim öğretime ara verilmişti.

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DÜZCE ÜNİVERSİTESİ'NDE EĞİTİME 4 ARALIK'A KADAR ARA

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, depremde üniversite yerleşkelerinde herhangi bir ağır hasar meydana gelmediği belirtilmişti.

Eğitim binalarında, deprem nedeniyle sıva çatlağı ve kısmi asma tavan hasarları oluştuğu vurgulanan açıklamada, "Küçük çaplı onarımların yapılabilmesi, öğrencilerimizin motivasyonunun olumsuz etkilenmemesi amacıyla, üniversitemizde 23 Kasım-4 Aralık tarihlerinde eğitim öğretime ara verilmiştir. Meydana gelen deprem nedeniyle 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınav tarihleri, 1 hafta süreyle ileri alınmış olup, 5-11 Aralık tarihlerinde yapılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, öğrencilerin güvenliğinin, her zaman "en önemli öncelik" olduğu işaret edilerek, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilmişti.

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Bu arada memleketine gitmek isteyen öğrencilerin, Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yoğunluk oluşturduğu görülmüştü. (AA)

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