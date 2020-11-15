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  4. Düzce Valisi Cevdet Atay'dan vatandaşlara 'koronavirüs' uyarısı

Düzce Valisi Cevdet Atay'dan vatandaşlara 'koronavirüs' uyarısı

15.11.2020 16:32 | Son Güncelleme:
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Düzce Valisi Cevdet Atay'dan vatandaşlara 'koronavirüs' uyarısı

Düzce Valisi Cevdet Atay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede vatandaşların çok kalabalık ortamlardan uzaklaşması gerektiğini belirterek sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyulması çağrısı yaptı.

Kentte bir programa katılan Vali Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Düzcelilerden, Kovid-19'la mücadelede ilk zamanlarda gösterdikleri duyarlılığı aynı şekilde göstermelerini istedi.

Vatandaşların sevdikleri için kendilerini korumaları gerektiğini vurgulayan Atay "Maskenizi takın. Kalabalık ortamlara girmekten sakının, çok kalabalık ortamlardan uzaklaşın. Toplu taşımada da lütfen çok kalabalık araçlara binmeyin. Yaşlılara da aynı şeyi söylüyorum; Lütfen yaşlılarımız kendilerini korusunlar. Bu işin şakası yok." ifadelerini kullandı.

AA

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