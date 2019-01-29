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Düzce Valisi'nin 'valilik' isteğini gerçekleştirdiği Kore gazisi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 15:09 | Son Güncelleme

 DÜZCE’de rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören Kore Gazisi Hikmet Sırdaş (89), vefat etti.

Düzce Valisi'nin 'valilik' isteğini gerçekleştirdiği Kore gazisi toprağa verildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören Kore Gazisi Hikmet Sırdaş (89), vefat etti. En büyük hayali olan vali olmak istediği Vali Zülkif Dağlı tarafından gerçekleştirilen Sırdaş, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Muharrem Sancaklı Huzurevi'nde kalan Kore Gazisi Hikmet Sırdaş, bir süre önce rahatsızlanınca Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süredir tedavisi süren Gazi Sırdaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kore Gazisi Sırdaş için Cedidiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Emniyet müdürü Hüseyin Deniz, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım, AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Sırdaş ailesi ve sevenleri katıldı. ​Kılınan cenaze namazının ardından Sırdaş'ın cenazesi, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazede açıklama yapan Vali Dağlı, “Bugün bizim çok duygulu bir günümüz. 3- 4 gün önce gazimizi hastanede ziyaret etmiştik. Duygusal anlar yaşanmıştı. Bizim Valiliğimizi ziyaret etmişti, koltuğa oturmuştu, hayali gerçekleşmişti, onları anlattı. Bizi gerçekten duygulandırmıştı. Allah rahmet eylesin, hayat böyle bir şey, bir gün varız, bir gün yokuz” dedi.
VALİ DAĞLI, KORE GAZİSİNİN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ
Kore Gazisi Hikmet Sırdaş, geçen yıl 3 Ekim'de huzurevini ziyaret eden Vali Zülkif Dağlı ile yaptığı sohbette en büyük hayalinin vali olmak olduğunu söylemişti. Dağlı da bu hayalini gerçekleştirdi. Makam aracı ile huzurevine giden Vali Dağlı, Sırdaş'ı alıp Valilik binasına getirdi. Valinin koltuğuna oturan Hikmet Sırdaş, büyük bir heyecan yaşadı. Kore Gazisi Sırdaş o gün yaptığı konuşmada “Her şey valimizden sorumlu. Kolay bir hizmet değil. Vali bizim velinimetimiz. Ben hiçbir valimle karşılaşamadım. Girerken bile bekleyerek girdik. Bu valimiz bambaşka. Onlar çağırmadı mı? Tabi ki çağırdılar ama vakit olmadı. O zaman öyleydi, şimdi böyle. Allah kendisinden razı olsun. Makam arabasını görünce şaşırdım. Gelmeyi bilemedim. İçini gördüm, dışını da heyecandan göremedim. Çok güzeldi" demişti.

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Düzce Valisi'nin 'valilik' isteğini gerçekleştirdiği Kore gazisi toprağa verildiDüzce Valisi'nin 'valilik' isteğini gerçekleştirdiği Kore gazisi toprağa verildiDüzce Valisi'nin 'valilik' isteğini gerçekleştirdiği Kore gazisi toprağa verildiDüzce Valisi'nin 'valilik' isteğini gerçekleştirdiği Kore gazisi toprağa verildi

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