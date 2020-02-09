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Düzce ve Bolu'da tatil bölgelerine giden yollar kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2020 07:59 | Son Güncelleme

Türkiye'de etkili olan kar yağışı ülkemizin en popüler tatil yörelerini vurdu. Abant, Yedigöller ve Kardüz Yaylalarına giden yollar ağır kış şartlarından etkilenmesi nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için kapatıldı.

Düzce ve Bolu'da tatil bölgelerine giden yollar kapatıldı

Düzce Valiliği, Abant, Yedigöller ve Kardüz Yaylasına giden yollarının ağır kış şartları nedeniyle kapatıldığını bildirdi.

DÜZCE VALİLİĞİ'NDEN 'KAR' AÇIKLAMASI

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İçerisinde bulunduğumuz kış aylarında mevsimsel etkilerle birlikte, yaylalar, yüksek dağ kesimleri, ormanlık alanlar ve benzeri tehlikeli olabilecek yerlerde; gezi, seyahat, kamp veya spor aktivitelerinde bulunmak, ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak durumlara neden olmakla birlikte, kurtarma ekiplerinin de can güvenliğini riske atabilmektedir. Kış şartlarının yoğun olarak yaşandığı bu günlerde, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği başta olmak üzere, herhangi bir mağduriyet yaşamaması önem arz etmektedir. Bu kapsamda, Abant-Sinekli Yaylası arasındaki yol Bolu Valiliğince, ilimizde ise Kardüz Yaylasına giden yol Valiliğimizce kapatılmıştır. Ayrıca, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla Bolu'dan Yedigöllere gidişi sağlayan yol Bolu Valiliği tarafından, Yığılca ilçemizden Yedigöllere giden yol ise Valiliğimiz tarafından kapatılmıştır."

Kaynak: İHA

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