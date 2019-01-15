HABER

Düzce ve Bolu'da eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 19:59 | Son Güncelleme

İki ilde eğitime bir gün süreyle ara verildi

DÜZCE/BOLU (AA) - Düzce ve Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte akşam saatlerinde yoğun kar yağışının başladığı belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 16 Ocak Çarşamba günü Düzce genelinde okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." denildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve sabah saatlerinde yaşanması muhtemel buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek aksamalar sebebiyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Vali Ümit ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

PARTNERAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftler
Dere sularına kapılmıştı, acı haber geldiDere sularına kapılmıştı, acı haber geldi
İstanbul'da iş çıkışı trafik yoğunluğuİstanbul'da iş çıkışı trafik yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce kar yağışı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok? Yanıtı bakın ne oldu...

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok? Yanıtı bakın ne oldu...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da bir kadın öldürüldü, evi ateşe verildi

İstanbul'da bir kadın öldürüldü, evi ateşe verildi

Şeker Piliç'in sahibi ve oğlu FETÖ'den tutuklandı

Ünlü iş adamı ve oğlu tutuklandı!

Dere sularına kapılan kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı

Dere sularına kapılmıştı, acı haber geldi

Birçok ilde eğitime ara verildi

Tatil haberleri gelmeye başladı! İşte o iller...

İşte güvenli bölgenin detayları

Dünyanın gözü burada! İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Flaş açıklamalar: Kontrol Türkiye'de olacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.