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Düzce ve Bolu'da sis etkili oluyor

11.01.2021 09:32 | Son Güncelleme:
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Düzce ve Bolu'da sis etkili oluyor

DÜZCE/BOLU (AA) - Düzce ve Bolu'da etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Atatürk Bulvarı, Anıtpark Meydanı, İstanbul Caddesi ile D-100 ve D-655 kara yollarında görüş mesafesi 25 metreye düştü.

Sürücüler, zaman zaman yolda ilerlemekte zorlandı.

Bölgede görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Kentte sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

- Bolu

Bolu'da ise etkisini artıran sis nedeniyle Karacusu Beldesi, Yumrukaya, Dağkent, Yaşamkent, Sümer, Yukarısoku ve Köroğlu mahallelerinde görüş mesafesi 30 metreye düştü.

İşe gitmek için yola çıkan sürücüler, trafikte dikkatli ilerledi.

Polis ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

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