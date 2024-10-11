Düzce ve Bursa'daki domuz eti skandalları sonrası Diyanet'in telefonları kilitlendi! 'Günah mı hocam?'

Köfteci Yusuf, son günlerin en çok konuşulan konu başlıkları arasında yer alırken şirketten bir açıklama geldi. Ortaya çıkan listede komplo olduğunu savunan Köfteci Yusuf, olayın aydınlatılması için çalışacaklarını ifade etti. İstanbul'da çok fazla tercih edilen Köfteci Yusuf'un şubeleri bomboş kaldı.

KÖFTECİ YUSUF SİNEK AVLIYOR

İstanbul'da Ankara'da Kuzey Marmara otoyolunda İzmir'de ve Türkiye'nin birçok bölgesinde işletmesi bulunan Köfteci Yusuf restoranları iki gündür sinek avlıyor!

DİYANET'E SORU YAĞMURU! 'BİLMEDEN YEDİYSEK GÜNAH MI?'

12 Punto'nun aktardığı habere göre vatandaşlar Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti tespit edildikten sonra Diyanet'in Alo Fetva hattını aradılar. Köfteci Yusuf'tan köfte yiyen vatandaşlar; 'Oradan yemek yedik yediğimiz domuzsa günah işledik mi?' sorularını sordu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Fetva hattı ise vatandaşların bilmeden domuz eti yedikleri durumda günaha girmediklerini belirterek binlerce kişinin içini rahatlattı.