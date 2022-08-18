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  4. Düzce ve Kocaeli'de balıkçılar "vira bismillah" demek için gün sayıyor

Düzce ve Kocaeli'de balıkçılar "vira bismillah" demek için gün sayıyor

18.08.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Av yasağının 1 Eylül'de bitmesiyle denize açılacak balıkçılar, tekne ve ağlarını yeni sezona hazırlama çalışmalarında sona yaklaştı - Balıkçı Birol Seymen: - "Teknemizde 25 kişiyiz. Yaklaşık 7,5 ay denizde kalacağız. Kazançlarımız olduğu zaman yaşadığımız zorlukları da unutuyor, mutlu oluyoruz"

DÜZCE/KOCAELİ (AA) - SONER ŞEN/MELİH PALAS - Düzce ve Kocaeli'de yeni sezon için tekne ve ağlarını onaran balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyecekleri 1 Eylül'ü heyecanla beklemeye başladı.

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, yeni sezon öncesinde ağlarının ve teknelerinin bakım ve onarım işlerini neredeyse tamamladı.

Balıkçılar, hazır hale getirdikleri tekneleri ve ağlarıyla büyük umutlarla 1 Eylül'de denize açılacak.

- Balıkçılar palamuttan umutlu

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi. Karakaş, "1 Eylül itibarıyla sezona başlayacağız inşallah. Önceliğimiz palamut olacaktır. Umudumuz çok fazla hatta bu dönem son yılların en iyi sezonu olacağını tahmin ediyoruz. Görüntüler o yönde." diye konuştu.

Karakaş, hafta sonuna kadar tüm hazırlıklarını tamamlayacaklarını belirterek, hayırlı bir sezon diledi.

- "Yeni sezonu heyecanla bekliyoruz"

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde de yeni sezona hazırlanan balıkçılar, en çok palamut ve çinekop avlamayı bekliyor.

Yaklaşık 180 tayfanın çalışacağı ilçede, 6 büyük gırgır ve bunlara bağlı küçük teknelerle denizlerde balık avlanacak.

Tekne sahibi Barbaros Keyif (42), yeni av sezonunu heyecanla beklediklerini belirterek, "Palamudun şu anda kendini fazla gösterdiği duyumunu alıyoruz. Palamutla birlikte lüfer, istavrit ve çinekop avcılığı olacak gibi gözüküyor. Bu sezon balıkçılık güzel gidecek gibi duruyor ancak bu sene hamsi avcılığı biraz sıkıntı, denizde pek hamsi gözükmüyor." dedi.

27 yıllık balıkçı Birol Seymen (48) de palamuttan umutlu olduklarını vurgulayarak, "Palamudun irileştiği bilgisini aldık, bu da palamut bol demektir. Hamsi halkın balığı ama hamsinin olmadığı bilgisini de alıyoruz." ifadesini kullandı.

Sezonun iyi geçmesini temenni eden Seymen, "Teknemizde 25 kişiyiz. Yaklaşık 7,5 ay denizde kalacağız. Kazançlarımız olduğu zaman yaşadığımız zorlukları da unutuyor, mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Balıkçı Osman Muhammed Mert (58) de 30 yıldır bu işi yaptığını, av yasağının başlamasıyla yaz boyunca hem ağların hem de teknelerin bakımını yaparak yeni sezona hazır hale geldiklerini kaydetti.

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Kocaeli Karamürsel balıkçılar

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