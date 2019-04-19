Düzce ve Sakarya'da yüksek kesimler beyaza büründü

DÜZCE/SAKARYA (AA) - Düzce ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Düzce'ye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kaynaşlı ilçesinde bin 300 rakımdaki Topuk Yaylası'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken bölgeyi ziyaret eden bazı vatandaşlar da oluşan güzel manzara eşliğinde yürüyüş yaptı.

Yağış, Samandere köyü, Kardüz Yaylası ve Güzeldere Tabiat Parkı mevkilerinde de etkili oluyor.

Meteoroloji yetkilileri, yağışın bölgenin yüksek kesimlerinde gün boyu aralıklarla etkili olacağını bildirdi.

- Sakarya

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde de kar etkisini gösterdi.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, bin 725 metre yükseklikteki Hendek Dikmen Yaylası'nda etkili oldu.

Kar kalınlığı, Dikmen Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde ise 5 santimetreyi buldu.



