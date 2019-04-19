HABER

Düzce ve Sakarya'da yüksek kesimler beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 13:02 | Son Güncelleme

Bin 300 rakımlı Topuk Yaylası'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken Hendek Dikmen Yaylası'nda da kar yağışı etkili oldu

Düzce ve Sakarya'da yüksek kesimler beyaza büründü

DÜZCE/SAKARYA (AA) - Düzce ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Düzce'ye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kaynaşlı ilçesinde bin 300 rakımdaki Topuk Yaylası'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken bölgeyi ziyaret eden bazı vatandaşlar da oluşan güzel manzara eşliğinde yürüyüş yaptı.

Yağış, Samandere köyü, Kardüz Yaylası ve Güzeldere Tabiat Parkı mevkilerinde de etkili oluyor.

Meteoroloji yetkilileri, yağışın bölgenin yüksek kesimlerinde gün boyu aralıklarla etkili olacağını bildirdi.

- Sakarya

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde de kar etkisini gösterdi.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, bin 725 metre yükseklikteki Hendek Dikmen Yaylası'nda etkili oldu.

Kar kalınlığı, Dikmen Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde ise 5 santimetreyi buldu.

Düzce'de yüksek kesimler beyaza büründü<br />

Düzce'de yüksek kesimler beyaza büründü<br />

Düzce'de yüksek kesimler beyaza büründü<br />

PARTNERBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınızBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınız
Ulusal Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi İGÜ'de gerçekleştiUlusal Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi İGÜ'de gerçekleşti
Şırnak'ta 'Uluslararası Dengbejlik Kültürü ve Dengbejler' sempozyumuŞırnak'ta 'Uluslararası Dengbejlik Kültürü ve Dengbejler' sempozyumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dikmen Yaylası Düzce Düzce Topuk Yaylası hendek kar yağışı sakarya

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş görevlendirme

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş görevlendirme

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
150 milyon yıldır ayakta! Karaca Mağarası görenleri büyülüyor

150 milyon yıldır ayakta! Büyüleyen güzellik

Park halindeki iki servis aracı ile bir otomobil yandı

Park halindeki iki servis aracı ile bir otomobil yandı

Nisan ayında şaşırtan manzara

Nisan ayında şaşırtan manzara

İçişleri Bakanlığı, Libya'daki operasyonun görüntülerini paylaştı

Bakanlık görüntüleri paylaştı! İşte o dev operasyon...

Osmaniye'de 12 günde, 148 düzensiz göçmen yakaladı

Osmaniye'de 12 günde, 148 düzensiz göçmen yakaladı

FETÖ elebaşı "O bizim anamız" dediği Özer'e eşarp göndermiş

'O bizim anamız' demişti! Bakın ne göndermiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.