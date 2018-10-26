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Düzce ve Van'da 114 kilogram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 20:30 | Son Güncelleme

Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

Düzce ve Van'da 114 kilogram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D-100 karayolunda şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Ekipler, narkotik arama köpeği "Shadow" ile yaptığı aramada, minibüsün değişik yerlerine saklanmış paket halinde 29 kilogram eroin buldu.

Sürücüyü gözaltına alan ekipler, bu kişiyle hareket ettiği değerlendirilen diğer bir aracın sürücüsünü ise Anadolu Otoyolu Gölyaka Gişeleri mevkisinde yakaladı.

Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkarak soruşturmayı derinleştiren ekipler, Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile koordineli olarak, Van'daki bir ahıra operasyon düzenledi.

Operasyonda, gömülü vaziyette 2 varil ve 2 çuval içerisinde paketlenmiş şekilde 85 kilogram eroin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlının Düzce'ye gönderileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce eroin

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