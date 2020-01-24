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Düzce, Zonguldak ve Karabük'te kar yağışı köy yollarını kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 12:00 | Son Güncelleme

Zonguldak ve Karabük'te 224 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor - Düzce'de kar yağışı nedeniyle kapanan 48 köy yolu ulaşıma açıldı

Zonguldak ve Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle 224 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor, Düzce'de kapanan 48 köy yolu ise ulaşıma açıldı.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini artıran kar yağışı nedeniyle merkez ilçede 28, ve Kaynaşlı'da 20 olmak üzere toplam 48 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 17 ekip, sabahın erken saatlerinden itibaren iş makineleriyle kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 7 saat süren çalışmalar sonucunda 48 köy ile tekrar ulaşım sağlandı.

Ayrıca Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın talimatıyla, 2 tuzlama aracının 7 gün 24 saat esasına göre köy yollarında tuzlama çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

- Zonguldak

Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle Devrek'te 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin, ulaşıma kapalı köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

- Karabük

Karabük'te kar nedeniyle 209 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez ilçede 20, Eflani'de 54, Eskipazar'da 30, Ovacık'ta 40, Safranbolu'da 40 ve Yenice'de 25 olmak üzere toplam 209 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin, ulaşıma kapalı köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

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