Düzce Zonguldak yolu çöktü! Heyelanın korkutucu boyutu gün ağırınca ortaya çıktı

İstanbul istikametine gidecek araçlar, Sakarya-Kocaali yönüne, Ankara yönüne gidecek araçlar ise Zonguldak-Ereğli yoluna yönlendiriliyor.

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğünden gönderilen teknik heyet, 85 metrelik bölümünde çökme meydana gelen yolda inceleme yaptı.

DÜZCE VALİSİ BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay da, görevlilerden bilgi aldı. Atay, yaptığı açıklamada, Akçakoca-Düzce kara yolunun 6'ncı kilometresinde heyelan meydana geldiğini hatırlattı.

Heyelanın dün geceden beri şiddetini artırdığını aktaran Vali Atay, gerekli önlemlerin alındığını vurguladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte sahada süreci takip ettiğini dile getiren Atay, "Karayolları Genel Müdür yardımcımızla konuştuk. Çöken yolun kenarına geçici servis yolu yapılacak. Tahmini yolun yapılması 4 gün sürecek. Daha sonra da kalıcı yol çalışmalarına başlanacak. Önemli bir yol güzergahı, o yüzden hızlı bir şekilde çalışmalar devam edecek. Ankara ve Zonguldak'ı birbirine bağlayan bir yol ve turizm açısından önemli bir yol. Karayolları da bu konuda hızlı bir şekilde adımlarını attı ve atmaya da devam ediyor." ifadelerini kullandı.