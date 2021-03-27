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Düzce Zonguldak yolu çöktü! Heyelanın korkutucu boyutu gün ağırınca ortaya çıktı

27.03.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’yi Karadeniz’e bağlayan önemli geçiş güzergahlarından olan Düzce Zonguldak karayolu çöktü. Bölgede meydana gelen aşırı yağış sonucu ilk önce yolda çatlak meydana geldi. Ardından ise yağışında devam etmesi ile birlikte gece saatlerinde Akçakoca’dan Düzce istikametine yol tamamen çöktü. Heyelanın korkutucu boyutu ise gün ağırınca daha da ortaya çıktı.

Düzce Zonguldak yolu çöktü! Heyelanın korkutucu boyutu gün ağırınca ortaya çıktı

Düzce Zonguldak karayolunda dün meydana gelen heyelan sonrasında yol gece saatlerinde tamamın çöktü. İki şeritli yol kayboldu.

KÜÇÜK ARAÇLAR KÖY YOLLARINA YÖNLENDİRİLDİ

Bölgede meydana gelen çökme nedeniyle trafik köy yollarına yönlendirildi. Akçakoca'dan İstanbul yönüne gidecek araçların Kocaeli Sakarya istikametinden, Ankara yönüne gidecek araçlar ise Ereğli Zonguldak yönünden gitmeleri yönünde uyarılar yapıldı. Heyelan sonrasında yol güzergahında kurulan jandarma güvenlik noktasından büyük ve tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, küçük araçlar ise köy yollarına yönlendiriliyor.

Heyelan ve buna bağlı çökme nedeniyle iki yönlü trafiğe kapatılan D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda çalışma başlatıldı.

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunun, Düzce istikameti Çiçekpınar köyü mevkisinde dün akşam heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından Karayolları ekiplerince alternatif yol oluşturmak için çalışma yürütülüyor.

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Düzce istikametinde çökme meydana gelen yol, drone ile görüntülendi. Jandarma ekipleri Şifalı Su ile Akçakoca Sapak mevkilerinde önlem alarak araç geçişine izin vermiyor.

İstanbul istikametine gidecek araçlar, Sakarya-Kocaali yönüne, Ankara yönüne gidecek araçlar ise Zonguldak-Ereğli yoluna yönlendiriliyor.

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğünden gönderilen teknik heyet, 85 metrelik bölümünde çökme meydana gelen yolda inceleme yaptı.

DÜZCE VALİSİ BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay da, görevlilerden bilgi aldı. Atay, yaptığı açıklamada, Akçakoca-Düzce kara yolunun 6'ncı kilometresinde heyelan meydana geldiğini hatırlattı.

Heyelanın dün geceden beri şiddetini artırdığını aktaran Vali Atay, gerekli önlemlerin alındığını vurguladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte sahada süreci takip ettiğini dile getiren Atay, "Karayolları Genel Müdür yardımcımızla konuştuk. Çöken yolun kenarına geçici servis yolu yapılacak. Tahmini yolun yapılması 4 gün sürecek. Daha sonra da kalıcı yol çalışmalarına başlanacak. Önemli bir yol güzergahı, o yüzden hızlı bir şekilde çalışmalar devam edecek. Ankara ve Zonguldak'ı birbirine bağlayan bir yol ve turizm açısından önemli bir yol. Karayolları da bu konuda hızlı bir şekilde adımlarını attı ve atmaya da devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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(İHA - AA)

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