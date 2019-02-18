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Düzce'de 10 camiden 100 musluk çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 11:48 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, 10 camiden 100'e yakın musluk çalındı.

Düzce'de 10 camiden 100 musluk çaldılar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, 10 camiden 100'e yakın musluk çalındı.
Düzce Belediyesi tarafından ücretsiz hale getirilen ve geceleri de açık bırakılan cami tuvaletlerinden dün gece 100'e yakın musluk çalındı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki camilerde incelemelerde bulunarak, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını gözden geçirdi. Sabah saatlerinden itibaren tespit yaptıklarını söyleyen Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İsmail Işıldak, "Dün gece 10 camimizden 100'e yakın musluk çalınmış. Sabah saatlerinden bu yana tespit yapıyoruz. Biz Düzce Belediyesi olarak vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için tuvaletleri sabaha kadar açık bırakıyoruz. Ancak bu olaylar bizi üzüyor. Bu kişilerin daha duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.

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Düzce'de 10 camiden 100 musluk çaldılarDüzce'de 10 camiden 100 musluk çaldılarDüzce'de 10 camiden 100 musluk çaldılarDüzce'de 10 camiden 100 musluk çaldılar

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