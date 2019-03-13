Düzce'de 10 camiden musluk hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, 10 caminin tuvalet ve şadırvanlarında bulunan 100'e yakın musluğu bir gecede çalan 3 kişi yakalandı. Yaşları küçük 3 şüpheli tutuklandı.

Düzce şehir merkezindeki 10 caminin tuvalet ve şadırvanlarında bulunan 100'e yakın musluk, 18 Şubat'ta çalındı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri kimliklerini belirlediği K.E. (15), B.G. (15) ve A.A.'yı (16) yakaladı. 3 kişinin çaldıkları muslukları hurdacılara sattıkları belirlendi. Hurdacılarda yapılan aramalara rağmen musluklar bulunamadı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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