Düzce'de 15 Temmuz şehidinin ismi kütüphanede yaşayacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3'üncü sınıf emniyet müdürü Ufuk Baysan'ın adı, Düzce'de bir ortaokulda oluşturulan kütüphaneye verildi.

Hamit Şerifoğlu Ortaokulu idarecileri, okulun merdiven kısımları değerlendirilerek kurulan kütüphaneye öğrencilerin fikirleri doğrultusunda 15 Temmuz şehidi Ufuk Baysan'ın isminin verilmesini kararlaştırdı.

Kütüphanenin açılışı, şehidin babası Ramazan ve annesi Hanife Baysan ile Vali Zülkif Dağlı'nın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Vali Dağlı, açılışta yaptığı konuşmada, öğrencilerin anlamlı bir düşünceyle kütüphane oluşturduğunu söyledi.

Öğrencilerle gurur duyduklarını aktaran Dağlı, "Burası tam bir konsept kütüphane. Çok farklı dizayn edilmiş, burada öğrencilerimiz ve idarecilerimiz bir mekanı değerlendirmişler. Burası hem kütüphane olması hem de şehidimizin ismini taşımasıyla ayrı değerli." diye konuştu.

Dağlı, "Öğrencilerimiz oluşturulan bu kütüphanedeki bir sözü görecek, bu kütüphaneyi sürekli elinin altında bulabilecek. Burada şehidimizin fotoğrafını görecek, şehitlik algısını burada hep hissedecek." ifadelerini kullandı.

Şehidin annesi Hanife Baysan da "Çok duygulandım, çok mutluyum. Buranın bu hale gelmesine emek veren herkese teşekkür ederim. Gururlandım, çok hoşuma gitti." diye konuştu.

Açılışın ardından öğrenciler kütüphanede kitap okudu.

