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Düzce’de 2 bin 212 şişe halinde bin 548 litre kaçak içki ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 12:46 | Son Güncelleme

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda toplam 2 bin 212 şişe halinde bin 548 litre kaçak içki ile 134 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Düzce’de 2 bin 212 şişe halinde bin 548 litre kaçak içki ele geçirildi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda toplam 2 bin 212 şişe halinde bin 548 litre kaçak içki ile 134 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi de gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde alkol satan bir büfede kaçak alkol olduğu bilgisine ulaştı. Düzce Cumhuriyet başsavcılığı talimatıyla büfe ile ilgili olarak teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Düzce merkezde faaliyet gösteren bir büfeye yapılan operasyon kapsamında 703 şişe halinde 492 litre votka, 596 şişe halinde 417 litre rakı ile 913 şişe halinde 639 litre viski olmak üzere toplamda 2 bin 212 şişe halinde bin 548 litre kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 134 adet 9 mm çapında tabanca fişeği de ele geçirildi.
Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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