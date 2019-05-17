Düzce'de 2 kaza: 6 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, TEM yolunda aynı yerde, bir süre arayla meydana gelen 2 kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, TEM yolu Gölyaka Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Selahattin Vural yönetimindeki 34 HC 3737 plakalı minibüs, önündeki Çetin Kaplan yönetimindeki 34 DA 1015 plakalı kamyona çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü Vural ile minibüste bulunan Safiye Vural, Müzeyyen Yavuz ve Şerife Yavuz yaralandı.

Aynı yerde bir süre sonra meydana gelen diğer kazada ise Burak Kirazlı yönetimindeki 34 RT 0184 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Ali Atakan yönetimindeki 74 AS 123 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Burak Kirazlı ile aynı otomobilde bulunan Göksel Çakır yaralandı. Burak Kirazlı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından sedyeye alınarak yaklaşık 100 metre ilerdeki ambulansa TEM yolunda trafik durdurulduktan sonra götürülebildi. İki kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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