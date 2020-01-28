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Düzce'de 24 kilo esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 21:24 | Son Güncelleme

 DÜZCE'de polisin operasyonu ile 24 kilo esrar ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.  Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.B.'nin İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzce'de 24 kilo esrar ele geçirildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de polisin operasyonu ile 24 kilo esrar ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.B.'nin İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Otomobil TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde durduruldu. K.B. ve araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 24 kilo esrar ele geçirildi. 3 kişi emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. K.B. tutuklanırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

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