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Düzce'de 24 kilogram toz esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 17:36 | Son Güncelleme

Düzce'de 24 kilogram toz esrar ele geçirildi

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kilogram toz esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı belirlenen 3 şüpheliyi takibe aldı.

Şüphelilerin kullandığı aracı durduran ekipler, araçta yapılan aramada 24 kilogram toz esrar ele geçirdi.

İşlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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