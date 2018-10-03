HABER

Düzce'de 250 şişe kaçak içki ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 12:38 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, polisin operasyonu ile 250 şişe kaçak içki ile 233 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Düzce'de 250 şişe kaçak içki ele geçirildi

Tezcan SOLMAZ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, polisin operasyonu ile 250 şişe kaçak içki ile 233 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce'de D.K.'ya ait iş yeri ve depoda arama yaptı. 250 şişe çeşitli markalarda kaçak içki ele geçirilirken, D.K. hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet' suçundan yasal işlem başlatıldı. Düzce'de denetlenen 6 iş yerinde yapılan aramalarda ise 31 adet elektronik sigara likidi, 233 paket kaçak sigara, 5 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. A.Ç ve Ç.E hakkında yasal işlem başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

PARTNERSevgi nedir? Neyi, niçin, nasıl severiz?Sevgi nedir? Neyi, niçin, nasıl severiz?
Bakırköy'ü karıştırmıştı! Kız arkadaşı konuştuBakırköy'ü karıştırmıştı! Kız arkadaşı konuştu
8 işçinin öldüğü maden kazasında aileler davanın sonuçlanmasını istiyor8 işçinin öldüğü maden kazasında aileler davanın sonuçlanmasını istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mide ameliyatı olan Yıldırım Öcek yoğun bakımda

Mide ameliyatı olan Yıldırım Öcek yoğun bakımda

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Son dakika...Enflasyon rakamları açıklandı!

Son dakika...Enflasyon rakamları açıklandı!

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

Sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili yeni gelişme! Meclis'e geliyor

Sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili yeni gelişme! Meclis'e geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Masaj salonunda fuhuş yaparken basıldılar

Masaj salonunda fuhuş yaparken basıldılar

Bakırköy'ü karıştırmıştı! Kız arkadaşı konuştu

Bakırköy'ü karıştırmıştı! Kız arkadaşı konuştu

'Çalmadan duramıyorum' diyen hırsız tutuklandı

'Çalmadan duramıyorum' diyen hırsız tutuklandı

Bursa'da akılalmaz olay! Yamaç paraşütçüsü çiftçiye selam vermek isterken gökten böyle düştü

Bursa'da akılalmaz olay! Yamaç paraşütçüsü çiftçiye selam vermek isterken gökten böyle düştü

Karabük'te alkollü sürücüden akılalmaz sözler! Levent Kırca skeci gerçek oldu...

Karabük'te alkollü sürücüden akılalmaz sözler! Levent Kırca skeci gerçek oldu...

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'konkordato' yorumu!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'konkordato' yorumu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.