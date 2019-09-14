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Düzce'de 3 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 21:45 | Son Güncelleme

DÜZCE’nin Kaynaşlı ilçesinde, TEM yolunda 3 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Düzce'de 3 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’nin Kaynaşlı ilçesinde, TEM yolunda 3 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde TEM yolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Onur Ozan Önal yönetimindeki 34 TM 6184 plakalı otomobil, Sebahattin Gülşen idaresindeki 34 AJ 8002 plakalı otomobil ile çarpıştı. Recep Durgun yönetimindeki 34 LV 3461 plakalı otomobil de duramayarak 34 TM 6184 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Nalan Önal (36) ile Pamuk Taşyürek (70) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Düzce'de 3 otomobil çarpıştı: 2 yaralıDüzce'de 3 otomobil çarpıştı: 2 yaralıDüzce'de 3 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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