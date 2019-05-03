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Düzce'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 15:13 | Son Güncelleme

Düzce'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

Düzce'de Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca son zamanlarda meydana gelen adli olaylarla bağlantılı oldukları iddiasıyla yabancı uyruklu kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen bazı kişilerin, Hurdacılar Sitesindeki bir iş yerine girdiğinin görülmesi üzerine ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 35 Afgan yakalandı.

İl Jandarma Alay Komutanlığına getirilen göçmenler hakkında "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Muhalefet" ve "Uluslararası İş Gücü Kanununa Muhalefet" suçlarından işlem yapıldığı ve sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

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Düzce

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