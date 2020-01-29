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Düzce’de 5 okul yıkılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 20:33 | Son Güncelleme

Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada deprem tahkik raporları sonucuna göre deprem olması halinde risk taşıyabileceği değerlendirilen 5 okulun binası yıkılarak yerine yeni binalar yapılacağı bildirildi.Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Elazığ ilinde 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeni ile Valilik koordinesinde, Düzce AFAD bölgesel afet lojistik deposundan Malatya’ya 6 adet tır ile bin 716 adet katlanır yatak, 1 adet tır ile 4 bin 46 adet battaniye Elazığ’a gönderildiği bildirildi.

Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada deprem tahkik raporları sonucuna göre deprem olması halinde risk taşıyabileceği değerlendirilen 5 okulun binası yıkılarak yerine yeni binalar yapılacağı bildirildi.
Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Elazığ ilinde 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeni ile Valilik koordinesinde, Düzce AFAD bölgesel afet lojistik deposundan Malatya’ya 6 adet tır ile bin 716 adet katlanır yatak, 1 adet tır ile 4 bin 46 adet battaniye Elazığ’a gönderildiği bildirildi. Açıklamada, “Kızılay Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetim Merkezine bağlı 1 öncü araç ve 1 ikram aracı ile 4 personel, Düzce Belediyesi tarafından 2 tır ile battaniye, ısıtıcı, kuru gıda, hijyen malzemesi Düzce Valiliği koordinasyonunda Elazığ Afet Yönetim Merkezine depremzedelere ulaştırılmak üzere gönderilmiştir. Ayrıca, Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) tarafından Elazığ ilinde arama ve kurtarma faaliyetlerinde görev yapmak üzere, 2 araç ile 12 personel görevlendirilmiştir” denildi.

5 okul yıkılacak
Valilikten yapılan açıklamada Elazığlı vatandaşların yaralarının sarılmasına yardımcı olmaya gayret ederken, Düzce’de de bütün kamu binaları ve özellikle okullar üzerinde yoğun çalışmaların devam ettiği belirtilerek, “Yıkım tehlikesi olan okulumuz bulunmamakla birlikte, deprem tahkik raporları sonucuna göre deprem olması halinde risk taşıyabileceği değerlendirilen; Rıza Malatyalı İlkokulu, Işık İlkokulu B Blok, Konuralp İmam Hatip Ortaokulu, Gümüşova İlkokulu ve Akçakoca Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binaları yıkılarak, yeni binalar yapılacaktır. Bu nedenle, yıkılacak olan Rıza Malatyalı İlkokulu öğrencilerinin Rıza Malatyalı Ortaokulunda, Işık İlkokulu B Blok öğrencilerinin Işık İlkokulu A bloğunda, Konuralp İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin Konuralp Ortaokulunda, Akçakoca Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ise geçici olarak Akçakoca Fedai Karabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 15 dersliği bulunan A blokta eğitim öğretime devam etmeleri planlanmıştır” denildi.

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