Düzce’de 5 okul yıkılacak

Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada deprem tahkik raporları sonucuna göre deprem olması halinde risk taşıyabileceği değerlendirilen 5 okulun binası yıkılarak yerine yeni binalar yapılacağı bildirildi.

Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Elazığ ilinde 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeni ile Valilik koordinesinde, Düzce AFAD bölgesel afet lojistik deposundan Malatya’ya 6 adet tır ile bin 716 adet katlanır yatak, 1 adet tır ile 4 bin 46 adet battaniye Elazığ’a gönderildiği bildirildi. Açıklamada, “Kızılay Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetim Merkezine bağlı 1 öncü araç ve 1 ikram aracı ile 4 personel, Düzce Belediyesi tarafından 2 tır ile battaniye, ısıtıcı, kuru gıda, hijyen malzemesi Düzce Valiliği koordinasyonunda Elazığ Afet Yönetim Merkezine depremzedelere ulaştırılmak üzere gönderilmiştir. Ayrıca, Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) tarafından Elazığ ilinde arama ve kurtarma faaliyetlerinde görev yapmak üzere, 2 araç ile 12 personel görevlendirilmiştir” denildi.