Düzce'de acemi kasaplar hastaneye koştu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de kurban keserken kesici alet veya hayvanların darbesiyle yaralanan çok sayıda kişi, hastaneye kaldırıldı.

Düzce’de her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi, bu bayramda da bilindik görüntüler ortaya çıktı. Kurban kesimi sırasında bazı kişiler, kendilerini kesti, bazıları da hayvanların darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne akın etti. Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne de çok sayıda kişi aynı şikayetle başvurdu. Acemi kasaplar hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Mesleği kasaplık olan, hayvan keserken yaralanan isminin açıklanmasını istemeyen kişi, "Kaza oldu, bıçak elimden düştü, diğer elime geldi, kesildi. Önemli bir durum yok, dikiş attırdık. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kasaplar bile elini kesebiliyor. Diğer arkadaşlar, işi bilmeyen arkadaşlar daha çok dikkat etsinler kendilerine, daha kötü sonuçlar çıkabilir meydana" dedi.

