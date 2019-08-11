HABER

Düzce'de acemi kasaplar hastaneye koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 11:30 | Son Güncelleme

 DÜZCE'de kurban keserken kesici alet veya hayvanların darbesiyle yaralanan çok sayıda kişi, hastaneye kaldırıldı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de kurban keserken kesici alet veya hayvanların darbesiyle yaralanan çok sayıda kişi, hastaneye kaldırıldı.

Düzce’de her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi, bu bayramda da bilindik görüntüler ortaya çıktı. Kurban kesimi sırasında bazı kişiler, kendilerini kesti, bazıları da hayvanların darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne akın etti. Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne de çok sayıda kişi aynı şikayetle başvurdu. Acemi kasaplar hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Mesleği kasaplık olan, hayvan keserken yaralanan isminin açıklanmasını istemeyen kişi, "Kaza oldu, bıçak elimden düştü, diğer elime geldi, kesildi. Önemli bir durum yok, dikiş attırdık. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kasaplar bile elini kesebiliyor. Diğer arkadaşlar, işi bilmeyen arkadaşlar daha çok dikkat etsinler kendilerine, daha kötü sonuçlar çıkabilir meydana" dedi.

Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin
Acemi kasaplar hastanelere akın ettiAcemi kasaplar hastanelere akın etti
Rize’de kaçan boğalar zor anlar yaşattıRize’de kaçan boğalar zor anlar yaşattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

Sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Babasını trans bireyle basıp öldürmüştü! Ayrıntılar ortaya çıktı

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Anneler için bayram mesajları 2019

Anneler için bayram mesajları

Son dakika! Bakan Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı!

'Kararlıyız! Kimse gücümüzü test etmesin'

Son dakika! Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'a indi

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

Büyük Çamlıca Camisinde ilk Kurban Bayramı namazı! İstanbullular akın etti

İstanbul'da bayram heyecanı!

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.