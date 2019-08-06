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Düzce'de ahır ve ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 16:16 | Son Güncelleme

Ahırda başlayan ve bitişiğindeki eve sıçrayan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Düzce'de ahırda başlayan ve eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kaynaşlı ilçesine bağlı Sarıçökek köyünde Selahaddin Bulut'a ait evin bitişiğindeki ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alevlerin sardığı ahırdaki büyükbaş hayvanlar komşuların da yardımıyla dışarıya çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ahırdaki yangını söndürme çalışmaları sürerken alevler bitişikteki bir eve sıçradı.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangında ahır kullanılmaz hale gelirken, evin bir kısmında hasar oluştu.

Bu arada hayvanları ahırdan çıkaran ve yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenen 3 kişiye ambulanslarda müdahale edildi.

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Düzce

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