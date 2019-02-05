Düzce'de akü hırsızlığı operasyonu

Düzce'de, araçlardan çaldıkları aküleri satmaya çalışırken yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı köy ve mahallelerde araç akülerinin çalındığı ihbarlarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgelerde çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu olayların failleri olduğu değerlendirilen 4 şüpheli, teknik ve fiziki takibe alındı. Şüpheliler, B.İ, C.F, K.K. ve C.F. hırsızlık yaptıkları esnada gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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