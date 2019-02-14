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Düzce’de ambulans otomobille çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 10:53 | Son Güncelleme

Düzce’nin Akçakoca ilçesi çevre yolunda ambulansla otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre 81 EV 734 plakalı sürücüsü belirlenemeyen Sağlık bakanlığına ait ambulans, Düzce istikametinden Akçakoca istikametine seyir halinde ilerlediği esnada Barboros kavşağından çevre yoluna çıkan İrfan Sarı idaresindeki 34 FH 8048 plakalı otomobille çarpıştı.

Düzce’de ambulans otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Düzce’nin Akçakoca ilçesi çevre yolunda ambulansla otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre 81 EV 734 plakalı sürücüsü belirlenemeyen Sağlık bakanlığına ait ambulans, Düzce istikametinden Akçakoca istikametine seyir halinde ilerlediği esnada Barboros kavşağından çevre yoluna çıkan İrfan Sarı idaresindeki 34 FH 8048 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü İrfan Sarı, ağır yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Düzce’de ambulans otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Düzce’de ambulans otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Düzce’de ambulans otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Düzce’de ambulans otomobille çarpıştı: 1 yaralı

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