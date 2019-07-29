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Düzce'de arama kurtarma ekipleri bölgeden ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 17:23 | Son Güncelleme

DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen selde kaybolan 7 kişinin cenazelerini bulan arama kurtarma ekipleri, bölgeden ayrılmaya başladı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen selde kaybolan 7 kişinin cenazelerini bulan arama kurtarma ekipleri, bölgeden ayrılmaya başladı. Düzce Valisi Zülkif Dağlı arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti. 18 Temmuz’da sel Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerini etkiledi. Akçakoca Esmahanım köyünde sel sularına kapılan 7 kişi yaşamlarını yitirdi. Bugün son olarak Kağan Töngel’in cenazesinin de bulunmasıyla arama çalışmaları sonlandı. Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Akçakoca Melenağzı mevkiindeki toplanma alanında arama ekiplerini ziyaret ederek tek tek teşekkür etti. Vali Dağlı yaptığı konuşmada, “Değerli arkadaşlar hepinize müteşekkiriz. Allah’a şükür sonuca ulaştık. 12 gündür geceleri de neredeyse böyle kafamızda olmak üzere hep beynimizi meşgul etti bir an önce nasıl buluruz. Allah’a şükür sizlerin desteği dün itibari ile baktığımızda 306 personelimiz vardı sahada. Az bir rakam değil. 70’in üzerinde araç 11 tane arama ve kadavra köpeğimiz diğer botlarımız, Sahil Güvenlik, Jandarma Genel Komutanlığımızın hava araçları diğer tüm emniyet, AFAD, jandarma ve itfaiye tüm personelimiz burada sivil toplum kuruluşlarımız birde özelden bize destek olan arkadaşlarımız 12 gündür gece gündüz demeden bu işin üzerindeydik. Sonuca ulaştık Allah’a şükür. Sizlerin çalışması sayesinde oldu bunu biliyoruz. Gerçekten çok gayretli çalıştınız ve sonuca ulaşmamızda sizlerin desteği büyük” dedi. Vali Dağlı arama kurtarma ekiplerine teşekkür ederek, şöyle konuştu: “Tabi burada hiç böyle afetler olmasaydı. Ama olduktan sonra da mutlaka bu kayıpları da bulmak hepimizin boynumuzun borcuydu. Sonunda da bulduk. Sizin yaptıklarınızı da biliyoruz, nasıl çalıştığınızı biliyoruz. Ben burada ilk defa yakından şahit oldum. Çalışmalarınızın ne kadar önemli olduğunu, ne kadar ehemmiyetli olduğuna ve ne kadar artık profesyonel olduğunuza en önemlisi bu. Ben şunu diyorum, belki yıllar önce ülkemizde bu kadar afetle ilgili, bu kadar afetleri önlemek veya afetle ilgili mücadele etme yoktu. Şu anda araç gerecimiz var, insanımız var ama bunlardan en önemlisi sistemimiz var, sizler gibi yetişmiş insan kaynağımız var. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Allah bu tür belaları afetleri bir daha milletimize halkımıza yaşatmasın diyoruz. Hepinizden Allah razı olsun” Arama kurtarma ekipleri daha sonra bölgeden ayrıldı.

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