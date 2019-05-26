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Düzce'de "Aykut Enişte" filmine özel gösterim

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 18:02 | Son Güncelleme

Düzce'de "Aykut Enişte" filmine özel gösterim

Düzce'de, oyuncu Cem Gelinoğlu ile Giray Altınok'un senaryosunu kaleme aldığı "Aykut Enişte" filminin özel gösterimi yapıldı.

Kentteki bir sinema salonunda hemşehrileriyle buluşan Gelinoğlu ile filmin diğer oyuncuları Melis Babadağ, Ecrin Moğultay ve Mekin Sezer, salonları tek tek dolaşarak izleyicilere selam verdi.

Cem Gelinoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmin 2 gün önce vizyona girdiğini anımsattı.

Film için uzun bir yazım sürecinden geçtiklerini ifade eden Gelinoğlu, "Düzce'yi özlemiştim, hem de hemşehrilerimle film izlemeyi özlemişim. Tüm filmlerimde burada gösterim yapıyoruz. Tekrar memleketimin insanlarıyla film izleyeceğim ve onlarla buluşacağım için mutluyum." diye konuştu.

Gişe beklentisine ilişkin soru üzerine Gelinoğlu, espriyle "Yok, onu bıraktık, geldik." dedi.

Her filmin bir beklenti ile gişelere hazırlandığını ifade eden Gelinoğlu, "Tabii ki iyi olsun istiyoruz, karşılığını bulalım istiyoruz. Önemli olan filmi insanların sevmesidir. Gerisi kendiliğinden olur diye düşünüyorum. İnsanlar bizi destekliyor, yorum yazıyorlar. Çok sevdiklerini söylüyorlar. Özlediğimiz bir durumdu, harika geri dönüşler alıyoruz." diye konuştu.

Oyuncu Melis Babadağ da filmde oynadığı için kendisini şanslı hissettiğini dile getirerek, "Film çok güzel oldu. Allah'a şükür ben de bu işin içinde olmuşum. Bu işte olmayıp da sonradan görseydim, üzülürdüm. Yönetmenimize ve Cem'e beni bu işe dahil ettikleri için çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi." şeklinde konuştu.

Ayşe karakterini oynayan Ecrin Moğultay da "Film çok komik, çok eğlenceli. Yazanlar gerçekten çok güzel yazmış. Bu kadar komik olacağını bekliyordum ama izleyince bir başka oldu. Daha da güzel duygular hissettim." ifadesini kullandı.

"Aykut Enişte", aile özlemi çeken kimsesiz bir adamın, kendini bir anda iki farklı ailenin arasında bulmasını anlatıyor.

Yönetmenliğini Onur Bilgetay'ın üstlendiği filmde Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Ege Kökenli, Müfit Kayacan, Lale Başar, Ali Erkazan, Özlem Çakar, Selen Domaç, Ecrin Moğultay, Mekin Sezer rol alıyor.

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