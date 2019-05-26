Düzce'de, oyuncu Cem Gelinoğlu ile Giray Altınok'un senaryosunu kaleme aldığı "Aykut Enişte" filminin özel gösterimi yapıldı.

Kentteki bir sinema salonunda hemşehrileriyle buluşan Gelinoğlu ile filmin diğer oyuncuları Melis Babadağ, Ecrin Moğultay ve Mekin Sezer, salonları tek tek dolaşarak izleyicilere selam verdi.

Cem Gelinoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmin 2 gün önce vizyona girdiğini anımsattı.

Film için uzun bir yazım sürecinden geçtiklerini ifade eden Gelinoğlu, "Düzce'yi özlemiştim, hem de hemşehrilerimle film izlemeyi özlemişim. Tüm filmlerimde burada gösterim yapıyoruz. Tekrar memleketimin insanlarıyla film izleyeceğim ve onlarla buluşacağım için mutluyum." diye konuştu.

Gişe beklentisine ilişkin soru üzerine Gelinoğlu, espriyle "Yok, onu bıraktık, geldik." dedi.

Her filmin bir beklenti ile gişelere hazırlandığını ifade eden Gelinoğlu, "Tabii ki iyi olsun istiyoruz, karşılığını bulalım istiyoruz. Önemli olan filmi insanların sevmesidir. Gerisi kendiliğinden olur diye düşünüyorum. İnsanlar bizi destekliyor, yorum yazıyorlar. Çok sevdiklerini söylüyorlar. Özlediğimiz bir durumdu, harika geri dönüşler alıyoruz." diye konuştu.