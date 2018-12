Düzce'de bal kabağı şenliği

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Kabağı Lezzet Şenliği'nde bal kabağından yapılan çorba, tatlı ve böreklerin tanıtımı yapılırken, bal kabağı oyularak çıkarılan figürler beğeni topladı. Şenlikte 3 ton bal kabağı tatlısı ikram edildi.

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliği ile Düzce Kabağı Lezzet Şenliği düzenlendi. Belediye Meydanı'nda düzenlenen şenlikte stantlarda bal kabağından yapılan çorba, tatlı ve böreklerin tanıtımı yapılırken, bal kabağı oyularak yapılan figürler de ilgi çekti. Düzce kabağının tanıtımının yapılmasının amaçlandığı şenlikte bal kabağından yapılan 3 ton tatlı konuklara ikram edildi.

Kabakları oyarak birbirinden güzel figürler ortaya çıkaran 27 yıllık aşçı Zafer Çakmak, "Her işin bir zorluğu var. Kabak işleme sanatı emek isteyen bir sanat. Çok sabır isteyen bir sanat. Kendinizi bu işe vermeniz lazım. Sanata adanan seneler gerektiriyor. Bir uğraş gerektiriyor. Yaptığımız iş gerçekten çok güzel, görsellik olarak ortaya muhteşem eserler çıkıyor. İsterim ki herkes bu işle uğraşsın ama biraz zor. Kabağın her çeşit yemeği yapılabilir. Çorbasından tutun, tatlısına, yemeğine kadar her şeyi yapılabilir. Rabbim bize böyle bir nimet vermiş, biz de bunu elimizden geldiği kadar değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Kabak üreticisi Mustafa Yalçın ise "Düzce kabağı meşhur olma yolunda. Yöresel olarak zaten bilinen bir tat. Aromasıyla ve her şeyi ile çok güzel. Bizim amacımız bundan sonra il çapında, ulusal çapta ve uluslararası çapta kendimizi tanıtmak. Kabağın tatlısı yapılır, çorbası yapılır, kompostosu yapılır, böreği yapılır. Birçok alanda kullanılabiliyor. Bu kabağın çekirdeğinde tohum yoktur. Bu eski bir tohumdur. Biz bunu bulduk, ürettik ve çoğaltmaya çalışıyoruz. Kaybolmak üzere olan yerli tohumdur. Çok lezzetli bir kabaktır. 'Nazlı kabak' diye tabir ediyoruz. Çünkü dış kabuğu çok incedir. Sadece Düzce'de yetişir" diye konuştu.

