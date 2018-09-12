Düzce'de balkondan düşen kişi öldü

Düzce'de bir apartmanın dördüncü katındaki balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Akçakoca ilçesi Osmaniye Mahallesi Hacıoğlu Sokak'taki akrabası M.M.Y.'nin evine misafirliğe giden 52 yaşındaki Murat Merdan, balkona çıkarken dengesini kaybederek dördüncü kattan beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Merdan, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Akçakoca Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Merdan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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