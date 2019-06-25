HABER

Düzce'de bin 500 şişe kaçak içki ele geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 20:48 | Son Güncelleme

 DÜZCE İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu piyasaya kaçak içki sürüleceği bilgisi üzerine belirlenen adrese baskın düzenlendi.

Düzce'de bin 500 şişe kaçak içki ele geçirdi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu piyasaya kaçak içki sürüleceği bilgisi üzerine belirlenen adrese baskın düzenlendi. Bir binanın bodrum katında çeşitli markalara ait bin 500 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş ve İstihbarat ekipleri kaçak içki ticareti yaptığı belirlenen Y.K.'nin General Kazım Sokak’ta bir binanın bodrum katında depoladığını tesbit etti. Jandarma ekiplerinin söz konusu adrese düzenlediği baskında binanın bodrum katına gizlenmiş 150 koliden oluşan bin 500 adet değişik markalara ait kaçak içki ele geçirildi. Yakalanan kaçak içkiler jandarma ekiplerinin yardımı ile kamyona doldurularak imha edilmek üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Operasyon kapsamında kaçak içki ticareti yaptığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Düzce'de bin 500 şişe kaçak içki ele geçirdiDüzce'de bin 500 şişe kaçak içki ele geçirdiDüzce'de bin 500 şişe kaçak içki ele geçirdi

5 gündür izliyorlar ama yaklaşamıyorlar! 'Böylesiyle ilk kez karşılaştım'5 gündür izliyorlar ama yaklaşamıyorlar! 'Böylesiyle ilk kez karşılaştım'
Düzce’de jandarmadan kaçak içki operasyonuDüzce’de jandarmadan kaçak içki operasyonu
Park halindeki araçtan 7 bin 500 lira para çalındıPark halindeki araçtan 7 bin 500 lira para çalındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

İşte Neymar'ın yeni adresi! Flaş anlaşma

İşte Neymar'ın yeni adresi! Flaş anlaşma

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trafikte şoke eden görüntü! Aracını kalabalığın arasına sürdü

Trafikte şoke eden görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Haliç'ten ceset çıktı

Haliç'ten ceset çıktı

Güvercin elektrik teline takılınca buğday tarlası kül oldu

Tele takıldı, tarla kül oldu

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme! Doktorlar sevindiren haberi verdi

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.