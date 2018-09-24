Düzce'de bir günde 1200 kırmızı ışık ihlali tespit edildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, MOBESE sistemi ile yaptıkları denemede bir günde 1200 kırmızı ışık ihlali tespit ettiklerini söyledi. Düzce'de, MOBESE ve EDS sistemleri devreye girdi. Düzce'de 123 kamera ile trafik Düzce İl Emniyet Müdürlüğü MOBESE merkezinden izlenmeye başladı. Sistem hakkında bilgi veren Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, "Özellikle emniyet kemeri takmama, telefonla konuşma ve kırmızı ışık ihlali birçok yerde olduğu gibi Düzce'de de fevkalade ihlal edilen bir durumdu. Netice itibarıyla teknolojinin gelişmesi ile birlikte bunların kontrolü, kontrol sıklığı ve yoğunluğu imkanı daha da genişliyor. Burada amacımız vatandaşlarımıza ceza kesmek yada cezalandırmak değil. Ama bütün medeni ülkelerde olduğu gibi kurallara uymamız, kendi can ve mal güvenliğimiz açısından çok önemli. Birkaç gündür bu sistem üzerinden uygulamalar başladı. Biz vatandaşlarımızı bu konuda uyararak, görüşmelerimizi yapıyoruz. Tekrardan söylüyorum, derdimiz ceza kesmek değil, kurallara uyarsak güvenliği sağlamış olacağız. Dolayısı ile bizim de ceza kesmek gibi bir duruma ihtiyacımız kalmayacak" dedi. EMNİYET KEMERİ DESENLİ TİŞÖRT GİYENLERE AYRICA İŞLEM YAPILACAK Kameraların devreye girmesi ile bazı illerde tişörtlerinin üzerinde emniyet kemeri deseni olan bazı sürücüler tespit edildiğini dile getiren Emniyet Müdürü Deniz, "Bu trajikomik bir durum. Bu münferit yapılan bir durum. Ancak sistemlerimiz o kadar gelişmiş vaziyette ki, bundan kurtulmak ya da bunu bu şekilde atlatmak mümkün değil. Hatta bu tip olaylarda da kamu görevlilerini aldatmaya yönelik başka adli bir işlem yapmamız söz konusu olabilir" diye konuştu. 'SADECE 24 SAATTE 1200 KIRMIZI IŞIK İHLALİ TESPİT ETİK' Sistemin devreye girmeden önce yapılan denemelerinde sadece 24 saat içerisinde 1200 adet kırmızı ışık ihlali tespit ettiklerini ifade eden Deniz, şöyle konuştu: "Bu sistemler kurulduğunda deneme yapıyoruz. 1 günlük denemede bin 200'e yakın kırmızı ışık ihlali yapıldı. Hız ve diğerlerini söylemiyorum. Sadece kırmızı ışıkta 24 saat içerisinde bin 200 ihlal yapıldı. Bunu hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değil."

