Düzce'de bir kişi silahını temizlerken kendini yaraladı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde, silahını temizlerken kendini vuran kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kiraztarla köyünde yaşayan Alaaddin Bakır (51), evde bulunan av tüfeğini temizlemek istediği sırada silah ateş aldı.
Silah sesi üzerine kapıyı kırarak içeriye giren komşular, Bakır'ın yerde hareketsiz yattığını gördü.
Bakır, köy sakinleri tarafından araçla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.
Göğsünden yaralanan Bakır'ın, durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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