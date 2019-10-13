HABER

Düzce'de bisikletlilerden Mehmetçiğe destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 21:24 | Son Güncelleme

 DÜZCE'de düzenlenen 4'üncü Bisiklet Baharı'na katılanlar, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek, çevredekileri asker selamıyla selamladı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de düzenlenen 4'üncü Bisiklet Baharı'na katılanlar, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek, çevredekileri asker selamıyla selamladı.

Düzce'de faaliyet gösteren Bisikletliler Platformu, Düzce Bisiklet Kulübü ve Düzce Bisikletçiler Kulübü'nün çağrısıyla 400 bisikletli, 4'üncü Bisiklet Baharı organizasyonu için Anıtpark'ta toplandı. Bisikletliler, organizasyon kapsamında Anıtpark'tan başlayarak, şehir merkezinden Sarayyeri Mahallesi'ne kadar pedal çevirdi. Tur öncesi bisikletliler, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek, çevredekileri asker selamıyla selamladı. Bisiklet turu sonunda 10 kişiye çekilişle bisiklet hediye edildi.

237 çeşit turşu yaptı! Ejder meyvesinin bile turşusunu kuruyor237 çeşit turşu yaptı! Ejder meyvesinin bile turşusunu kuruyor
Anne Fatina Hadbe: Oğlum Muhammed uyurken şehit olduAnne Fatina Hadbe: Oğlum Muhammed uyurken şehit oldu
MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 olduMSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tel Abyad teröristlerden kurtarıldı

Tel Abyad teröristlerden kurtarıldı

Kürt Şahinleri timi yola çıktı: Zulmü bitireceğiz

Kürt Şahinleri timi yola çıktı: Zulmü bitireceğiz

Evlilik cüzdanı için öyle bir fotoğraf verdi ki...

Evlilik cüzdanı için öyle bir fotoğraf verdi ki...

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB: Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu

MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Şırnak'ta 53 köyde eğitime 3 gün ara verildi

53 köyde eğitime 3 gün ara verildi

Suriye Milli Ordusu komutanları Tel Abyad'da sevinç gözyaşları döktü

Gözyaşlarını tutamadılar! SMO komutanları Tel Abyad'a böyle girdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'terör örgütünün gerçek yüzü' başlığıyla itirafçı paylaşımı

MSB paylaştı: İşte terör örgütünün gerçek yüzü!

Teröristler kampta yangın çıkararak DEAŞ'lı terörislerin kaçmasını sağladı

'PKK, DEAŞ'lı teröristlerin kaçmasını sağladı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.