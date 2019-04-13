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Düzce'de boş zirai ilaç kutularını geri getiren çiftçilere ücret ödenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 12:01 | Son Güncelleme

DÜZCE Ziraat Odası, fındık ağaçlarının korunması ve bahçelerdeki otların temizlenmesi için kullanılan zirai ilaçların kutularının çevreye atılarak doğaya zarar vermesini önlemek amacıyla kampanya başlattı.

Düzce'de boş zirai ilaç kutularını geri getiren çiftçilere ücret ödenecek

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Ziraat Odası, fındık ağaçlarının korunması ve bahçelerdeki otların temizlenmesi için kullanılan zirai ilaçların kutularının çevreye atılarak doğaya zarar vermesini önlemek amacıyla kampanya başlattı. Kampanya kapsamında çiftçilere getirdikleri boş kutu başına 50 kuruş ile 1 lira ödenecek.
Düzce'de çiftçiler fındık ağaçlarını küf, küllenme, kurtlanma ve Amerikan beyaz kelebeği tehlikesine karşı korumak için ilaçlama yapıyor. Nisan ayının ortalarında başlayan ilaçlamalar kapsamında ayrıca bahçelerin temiz tutulması için ot ilacı da kullanılıyor. Ancak çiftçilerin birçoğu çalışmanın ardından boş ilaç kutularını sulama kanallarına, dere ve nehirlere, ormanlık alanlara atıyor. Boş zirai ilaç kutuları diğer canlıların yanı sıra insanların da zarar görmesine neden oluyor. Bu durumun önüne geçmek isteyen Düzce Ziraat Odası boş ilaç kutularının toplanması yönünde karar aldı, kampanya başlattı. Bu kapsamda çiftçilere, kapaklarıyla getirdikleri boş kutu başına büyükleri için 1 lira, küçükleri için ise 50 kuruş ödenecek.
Kampanyayla ilgili bilgi veren Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, "Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımızla oturup görüştük ve bu durumun önüne nasıl geçeriz diye düşündük. Şişelerin geri toplanmasıyla ilgili bir sonuç çıktı. Büyük ilaç kutularını 1 lira, küçük ilaç kutularını ise 50 kuruştan geri almak için karar aldık. Bundan sonra köylerde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Meclis üyelerimiz tarafından bu karar köylerde duyurulacak. Çiftçilerimiz ilaç kutularını getirdiği zaman ücretini peşin alıp gidecek. Projemiz 15 Nisan ile 30 Haziran tarihleri arasında devam edecek" dedi.
Öztürk kutuların daha sonra imha edileceğini belirterek, "Fındık kurdu ve ot ilaçları için yaklaşık 20-25 ton civarında ilaç atılıyor. Biz bu kutuları Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile imha edeceğiz. Bu kutular doğaya atıldığı zaman, kanallara atıldığı zaman bütün canlılar ölüyor. Hatta çocuklar dahi bu kutuları bularak oynadıktan sonra ellerini ağızlarına sürüyorlar ve zehirlenme tehlikesi yaşıyorlar" diye konuştu.

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Düzce'de boş zirai ilaç kutularını geri getiren çiftçilere ücret ödenecekDüzce'de boş zirai ilaç kutularını geri getiren çiftçilere ücret ödenecek

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