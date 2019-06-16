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Düzce'de cip devrildi: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 18:10 | Son Güncelleme

Düzce'de cip devrildi: 4 yaralı

Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde cipin devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul yönüne giden Hüseyin Kaplan yönetimindeki 34 KPN 90 plakalı cip, Bolu Dağı viyadüklerinde bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, eşi Nezahat ve çocukları Erva (5) ile Ebrar (8) Kaplan, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otoyolun İstanbul istikametinde kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Düzce trafik kazası

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